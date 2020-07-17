Karadağ'da Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla şükür secdesi yapıldı

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla Karadağ'daki camilerde şükür secdesi yapıldı. Ayrıca Ayasofya kararından duyulan memnuniyet dolayısıyla ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan camilerde ise sela okundu.