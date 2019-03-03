Karadağ'da halk protestosu sürüyor

Göstericiler cumhurbaşkanı Dukanoviç, Başbakanı Duşko Markoviç, Yüksek Devlet Savcısı Ivica Stankoviç ve Karadağ başsavcısı Milivoje Katniç'in istifasını talep ediyor.

Siyasi partilere bağlı olmadığını söyleyen eylemciler, blogcular ve gazeteciler "Hırsız Milo" sloganıyla şehir merkezinde yürüdüler.

Başkent Podgorica'dan bir öğretmen olan Marija Backoviç, daha iyi bir Karadağ için protestoya katıldığını söyledi. Cumartesi günkü protestoya katılan kişilerden bazıları Reuters'a yaptıkları açıklamada yöneticileri hedef aldı; "Bu ülke için tehlike değiliz ... 30 yıl boyunca Karadağ'ı yok eden gerçek tehlike." ifadelerini kullandı.

Mitingler, Dukanoviç'in eski müttefiki Dusko Knezeviç 'in kendisini ve iktidardaki Sosyalist Demokrat Sosyalist Partisi (DPS)' ni şeffaf olmayan mali anlaşmalar nedeniyle yolsuzlukla suçlamasıyla başladı.

Hem Dukanoviç hem de DPS iddiaları kabul etmezken, protestoların şiddet kullanmadıkça meşru olduğunu söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

