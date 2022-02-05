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Karadağ'da hükümet düştü

Karadağ'da koalisyon hükümeti güvenoyu alamayıp düştü.

Balkanlar 05.02.2022, 00:15
Karadağ'da hükümet düştü

Karadağ'da Başbakan Zdravko Krivokapic liderliğindeki koalisyon hükümeti parlamentodan güvenoyu alamayarak düştü.

Muhalefet milletvekillerine ilaveten hükümetin küçük ortağı Siyah Beyaz blokunun oylarıyla hükümet düşerken oylamadan önce koalisyonun büyük ortakları Demokratik Cephe (DF), Değişim Hareketi (PZP) ve Sosyalist Halk Partisi (SNP) milletvekilleri genel kurul salonunu terk etti.

Kaynak: AA
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#Karadağ #güvenoyu #Zdravko Krivokapic
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