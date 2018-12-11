Karadağ'da ilk İslami radyo açıldı

Karadağ İslam Birliği ve Mehmed Fatih medresesinin ortaklaşa çalışmalarıyla Radyo Fatih yayın hayatına başladı. Üç yıl önce resmi frekans başvurularının yapıldığı Karadağ’da, radyo yakın zaman içinde yayına başladı.
Radyo Fatih’in şimdilik sadece Podgoritsa’da dinlenebildiği belirtiliyor. Radyo yönetimi, gelecek yılın ortalarında Karadağ genelinde yayına geçeceklerini ifade ediyor.
Radyo Fatih Müdürü Enis Burcoviç, 2015 yılında frekansın alındığını, teknik araçların tamamlanmasının ardından yayın hayatına girdiklerini kaydetti.
Burcoviç, Radyo Fatih'in dinleyici kitlesinin sadece Müslümanların olmadığını bütün Karadağ vatandaşlarına hitap edeceklerini de sözlerine ekledi.
Radyonun, İslam’ ve Müslümanlara karşı ön yargıları kırmayı hedeflediği dile getiriliyor.
Burcoviç, TİKA’dan da destek aldıklarını da belirtti.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 12:58