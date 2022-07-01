Karadağ'da Kovid-19 vakaları yüzde 130 arttı
Batı Balkan ülkesi Karadağ'da son iki haftada COVID-19 vakalarının yüzde 130 arttığı belirtildi.
Balkanlar 01.07.2022, 14:06
Karadağ Sağlık Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede özellikle turizm sezonuna bağlı olarak sahil şeridinde COVID-19 vakalarının arttığı, toplam vaka sayısının 1367 olarak kaydedildiği duyuruldu.
COVID-19 vakalarının yüzde 130 artması üzerine sağlık kurumları Karadağ hükümetine kalabalık alanlarda maske zorunluluğu getirilmesi talebinde bulundu.
Sağlık Bakanlığı da risk grubundakilere COVID-19 aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.
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