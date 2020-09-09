Karadağ'da siyasi deprem: Arnavut Dritan Abazoviç Sırp yanlısı partilerin yanında olacak mı?

Karadağ'daki parlamento seçimlerinin ilk sonuçlarının Arnavut Dritan Abazoviç liderliğindeki sivil parti URA'nın (Birleşik Reform Eylemi) desteğiyle iki Sırp yanlısı partinin hükümeti kurmaya daha yakın olduğunu gösterdiği düşünüldüğünde, Karadağ'da siyasi bir kargaşa yaşanıyor.

Hükümetin ve muhalefetin kazandığı yetki sayısı, kelimenin tam anlamıyla tek elin karar vereceğini gösteriyor. 81 sandalyeli bir parlamentoda ölçekler aranacak. Ve Dritan Abazović dört temsilcisiyle her şeyden önce ölçeklerde olabilir.

Abazović, Saraybosna'da siyaset bilimi bölümünden mezun olan ve Karadağ'da zaten iyi bir siyasi deneyime sahip genç bir politikacıdır (1985).



Güncel matematik, Sırp yanlısı Demokratik Cephenin 27, Demokratların 10 ve URA'nın dört sandalyesinin olduğunu söylüyor. Bir anlaşma yaparlarsa bu hükümet için yeterli olur. Ancak, teraziyi temsil ettiği için hızı açıkça belirleyecek olan Abazoviç, uzman bir hükümet kurmaktan yana.

Ulcinj'deki seçim öncesi mitinglerden birinden Abazoviç, "Yüzdelerle ilgilenmiyoruz, Karadağ bize gelirse, Karadağ'ın çoğunluğundan uzmanların olduğu, siyasetçiler olmadan, değişim için haykıran uzman bir hükümet kuracak." Dedi.



Demokratik Cephe ve Demokratlar NATO üyeliğine karşıdır, ancak Karadağlı analistlerin ilk tepkileri NATO veya AB yolu gibi "büyük" konuların başlangıçta öncelik olmayacağını söylüyor, özellikle URA'nın Avrupa konusundaki pozisyonundan bu yana. Atlantik entegrasyonları.

Ancak hükümetin, geleneksel koalisyon ortaklarıyla şu anda 40 görevi olan Mile Djukanoviç'in DPS'sini oluşturma seçeneği göz ardı edilmemeli. Zagrebli uluslararası ilişkiler profesörü Dejan Jović, Twitter'da Karadağ'daki seçimler hakkında kısaca yorum yaparak, muhalefetin başarısı ne olursa olsun Djukanovic'in pozisyonunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Joviç, "Cumhurbaşkanı olmaya devam ettiğini ve hükümetin siyasi olarak heterojen olacağını ve başbakan siyasi ağırlığı olmayan bir 'uzman' ise Milo'nun onları engelleme şansı olmadığını unutmamalıyız. Dıştan bakıldığında, hükümetin değişmiş olması iyi görünüyor." Dedi. .

Abazoviç'e göre, en azından bir önceki siyasi angajmanına göre, öncelik suç ve yolsuzlukla mücadele olacak. Diğer bir deyişle, Abazovic'in NATO gibi konularla flört etmesini beklemek zor.

Nihayetinde Djukanovic'in bir hükümet kurmaması pratik olarak mümkün ve hatta kesindir, ancak en azından şimdilik AB ve NATO gibi Batı yanlısı değerlerin taşıdıkları siyasi ağırlık göz önüne alındığında söz konusu olmaması gerektiği de kesindir. Sorunlu olan, Karadağ'da Rusya yanlısı ve Sırp yanlısı etkinin teşvik edilmesidir, bu da bölgeyi uzun vadede etkileyebilir.

Kaynak: klix.ba

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 15:12