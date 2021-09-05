Karadağ'da tansiyon yükseldi

Sırp Ortodoks Kilisesinin Karadağ Metropoliti Joanikije'nin tahta çıkma töreni, sert tepkilere rağmen ülkenin tarihi başkenti Cetinje'de düzenleniyor. Karadağlılar, kilise yetkililerinin törene gelişini engellemek amacıyla şehre girişleri kapadı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında büyük kayıplar veren Sırp Ortodoks Kilisesinin tahta çıkış töreni için Karadağ Kilisesinin kutsal kabul ettiği Cetinje şehrini seçmesi nedeniyle haftalarca süren gerginlik, tören öncesinde endişe verici boyutlara ulaştı.

Karadağ'ın çeşitli şehirlerinden gelen binlerce kişi, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfirije ve diğer kilise yetkililerinin törene gelişini engellemek amacıyla Cetinje şehrine girişleri kapattı.

Lastik, konteyner ve taşlarla kapatılan Podgorica-Cetinje yolunu açmaya çalışan güvenlik görevlileri, göz yaşartıcı gazla müdahale ettikleri kalabalığa dağılma çağrısında bulundu.

Öte yandan Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfirije ile Karadağ Metropoliti Joanikije'nin, yoğun güvenlik önlemleri altında törene katılmak üzere helikopterle Cetinje'ye ulaştığı bildirildi.

Başbakan Zdravko Krivokapic Twitter hesabından yaptığı açıklamada, törenin Cetinje'de yapılmasına karşı çıkan Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in güvenlik danışmanı Veselin Veljovic'in, Cetinje'deki protestoda gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Sırp Ortodoks Kilisesi, Joanikije'nin tahta çıkma töreninin 5 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Karadağ'da biri Sırp biri Karadağlı olmak üzere iki Ortodoks Kilisesi bulunuyor. Ülke siyasetinde de etkili olan Sırp Ortodoks Kilisesi, son parlamento seçimlerinde, vatandaşları muhalefeti desteklemeye çağırmıştı.

Karadağ Kilisesinin meşruiyetini tanımayan ve mensuplarını Hıristiyan olarak görmeyen Sırp Kilisesinin tören için Karadağ'ın tarihi başkenti Cetinje'yi seçmesi, ülkedeki Karadağ milliyetçisi çevrelerin tepkisine neden olmuştu.

Joanikije, tahta çıkma töreninin Cetinje'de yapılmasına tepki gösteren Karadağlıları "lanetlenmekle" tehdit etmişti.