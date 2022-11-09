Karadağ'da tartışmalı yasa protesto edildi

Ellerinde "Biz de varız, anayasayı vermeyiz, erken seçim istiyoruz", "Karadağ ve AB için biz de varız" ve "Başka seçeneğimiz yok - seçime gidiyoruz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, meclis binası önünde toplandı. ​​​​

Protestonun organizatörü "Luca" Derneği Başkanı Nebojsa Mrvaljevic, yaptığı açıklamada, "Karadağ'ın anayasal düzeninin yıkılmasının engellenmesini ve söz konusu kanunda yapılan değişikliklerin geri çekilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Sosyal Demokrat Parti (SDP) milletvekili Adnan Strikovic, Karadağ'ın "her zaman olduğu gibi anayasanın çiğnenmesine karşı çıkmayı bildiğini" gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in lideri olduğu Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) milletvekillerinden Danijel Zivkovic de, "İki yıldır açıklama yapmakla uğraşıyoruz, artık açıklama yapacak zamanımız yok. Onlar ise iki yıldır, Karadağ'ın AB yoluna zarar verdiler." ifadesini kullandı.

Meclisin kararı

Karadağ Meclisi, Sırp yanlısı partilerin oluşturduğu Demokratik Cephe (DF) ittifakı tarafından teklif edilen, "cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini kimseye vermemesi halinde Meclis çoğunluğunun desteğine sahip adayın görevi üstlenmesini" öngören yasal düzenlemeleri onaylamıştı.

Karara, DF'nin yanı sıra Başbakan Dritan Abazovic liderliğindeki Birleşik Reform Eylemi (URA) Halk Hareketi de destek verirken, düzenleme toplamda 41 vekilden kabul oyu almıştı.

DF Milletvekili Predrag Bulatovic, yaptığı açıklamada, Djukanovic'in, Meclisin çoğunluğunun desteğine sahip adaya hükümeti kurma görevini vermeyi reddettiğini belirterek, düzenlemenin ülkedeki siyasi krizi çözeceğini savunmuştu.

Öte yandan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Karadağ Meclisinin, "cumhurbaşkanının hükümet kurma yetkisini kısıtlama" kararını imzalamayı kabul etmeyerek, "tartışmalı yasayı" meclise geri yolladı.

Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklamada, Djukanovic'in, "anayasal darbe girişimi" olarak adlandırdığı Karadağ Meclisinin 2 Kasım'da "cumhurbaşkanının hükümet kurmadaki yetkilerinin kısıtlanmasını" amaçlayan yasal düzenlemeleri kabul ettiği yasa teklifini imzalamayı reddettiği ve "yeniden karar verilmesi" için meclise geri gönderdiği aktarıldı.

Karadağ'daki siyasi kriz

Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci, siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak adına imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Lekic'in ismini iletirken Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği için hükümeti kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, erken genel seçime gidilmesini talep etmiş, bunun 2023 başında olabileceğini duyurmuştu.