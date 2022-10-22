Karadağ Savunma ve Dışişleri bakanları görevden alındı

Başbakan Dritan Abazovic'in talebi üzerine yapılan meclis oylamasında Konjevic ve Krivokapic'in görevden alınması oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclisteki oylamaya Demokratik Sosyalist Parti, Sosyal Demokrat Parti, Liberal Parti, Boşnak Partisi ve Arnavut Partisi milletvekilleri katılmadı.

20 Ağustos'ta meclisten güvenoyu alamayan Başbakan Abazovic'in bu talebi tepki çekti.

Abazovic, hükümetinin güvenoyu alamamasında Konjevic ve Krivokapic'in payı olduğunu savunarak, bu iki bakanın görevlerinde "sapma" kaydettiğini söyledi.

Boşnak Partisi milletvekillerinden Suljo Mustafic de iki bakanın görevden alınmasına ilişkin oylamanın meşru olmadığına dikkati çekerek, bakanların "zaten güvenoyu alamayan bir hükümetin" parçası olduklarını kaydetti.

Karadağ'da, Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak adına imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Miodrag Lekic'in ismini iletirken, Cumhurbaşkanı Djukanovic gerekli şartları yerine getirmediği için hükümeti kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.