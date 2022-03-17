Karadağ, Sırbistan’dan bazı gıda maddelerinin ihracatına izin istedi

URA Halk Hareketi Başkan Yardımcısı Goran Djurovic, Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic’in Sırbistan’daki yetkililerle irtibata geçerek ülkesine 7 milyon litre bitkisel yağ, 18 bin ton un ve 4 bin ton buğday satışına onay verilmesini talep ettiğini duyurdu.

Djurovic, Sırbistan'ın bu miktarların önündeki engeli kaldıracağını ve Ukrayna'daki savaşın neden olduğu tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Karadağ'ın temel gıda maddelerini güvence altına almasını umduğunu söyledi.

Sırbistan, gıda fiyatlarında yaşanan artış ve küresel krizin ardından belirli temel gıda maddelerinin ihracatına yasak getirmişti.

Daha önce Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da Sırbistan'dan Arnavutluk'a buğday ve un ihracatı için özel talepte bulunmuş ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bölge ülkelerine temel gıda ihracatına yeşil ışık yakmıştı.

Kaynak: Balkan News