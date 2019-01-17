Karadağ vatandaşlığında dolandırıcı uyarısı

Karadağ, ülkedeki kalkınma projelerine yatırım yapacak yabancılara pasaport vermeye başladı. Dolandırıcılar şimdiden sahte konsolosluk binası bile yaptılar. Sahte siteler kurarak 7 Bin Euro'ya Karadağ vatandaşlığı satıyorlar.

7 bin Euro ile 12 bin Euro arasında para alan dolandırıcılar hakkında açıklama yapan Karadağ'ın İstanbul Fahri Başkonsolosu Dr. Akkan Suver ise “Danışmanlık adı altında sahte konsolosluk binası dahi yapmışlar” dedi.

Karadağ Devleti, demografik yapının bozulmaması için ise vatandaşlık almıyor. Ancak bu yıl, ‘Ekonomik vatandaşlık’ adı ile 3 yıllık yeni bir uygulama başladı.

“Dolandırılan kişiler her gün ya bizi ya büyükelçiliği arıyor” diyen Dr, Suver şunları kaydetti: “Bunları söylemeye utanıyorum ama, oradaki itibarımıza da ciddi biçimde zarar veriyor bu tür durumlar. Karadağ yetkilileri bize ‘Parayı sizin adamlar alıyor’ diyor. Bizimkiler, burada gitmiş turizm firmasın vermiş parayı. Karşıdaki adam ‘işlerini takip edeceğim’ demiş. Ancak söylenen ile sözleşmede yazan farklı şeyler tabi. Bu alanda bir çok site kurmuşlar. Bizim binamızın çok yakında devasal bir binada ofis kurmuşlar. Üzerinde konsolosluk yazmıyor ama danışmanlık kelimesinin kısaltılmışı yazılmış. Tabi insanlar fark edemiyor. İçeri girdiğinizde 7 yıldızlı otel gibi döşenmiş ofislerde karşılanıyorsunuz. Bizim şoförü gönderdim bakması için. Bana geldi, “Akkan Bey, içerideki lüksü görünce içeri girmeye çekiniyor insan’ dedi.

Karadağ'da "Ekonomi vatandaşlığı" olarak tanımlanan uygulama 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe girdi. Uygulamadan 2 bin yabancı yatırımcının faydalanacağı öne sürüldü.

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu haktan yararlanmak isteyenler için üç ayrı paket oluşturulduğu ifade edildi. Üç yıl sürecek programdan yararlanmak isteyen yabancı yatırımcılarda aranan şartlar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Demografik yapı gereği ülkede daha fazla nüfusa ihtiyaç olmadığını söyleyen yetkili

- Başkent Podgorica veya sahil şehirlerinde yatırım yapmak isteyenlerin 450 bin Euro

- Orta ve kuzey şehirlerinde yatırım yapmak isteyenlerin 250 bin Euro

- Az gelişmiş bölgelerde yatırım yapmak isteyenlerin ise 100 bin Euro

belirlenen fonlara yatırması gerekiyor.



Kaynak: www.dunyabulteni.net