Karadağ yasta

Karadağ Hükümetince yapılan açıklamada, ülkede dün yaşanan trajik olay sonrası 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

Ülkenin Cetinje kentinde 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası ülkede bayraklar yarıya indirilirken halka açık tüm etkinliklerin iptal edildiği belirtildi.

Ayrıca ülke genelinde restoran ve kafelerde 3 gün boyunca müzik çalınması yasaklanırken tüm spor etkinlikleri de iptal edildi.

Karadağ'ın Cetinje kentinde dün bir saldırganın, önce kendi ailesine ardından polislere ve yoldan geçenlere ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Cetinje Polisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki saldırganın, aralarında çocuk ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kişiye ateş açtığı ve saldırganın, polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, aile içi kavgada, saldırganın ilk olarak kendi ailesine, ardından yoldan geçenlere ateş açtığı belirtilmişti.