Karadağ'da yerel seçim yapıldı
Karadağ'da dün Berane ve Ülgün belediyelerinde yerel seçim yapıldı.
Balkanlar 28.03.2022, 19:10 28.03.2022, 19:15
37 binden fazla vatandaşın oy kullanma hakkı bulunan seçimlerin sonuçlarının yeni hükümet görüşmelerinde bazı partilerin pazarlık kozlarını güçlendirmesi bekleniyor.
Hükümeti kurma görevi kendisine verilen URA Halk Hareketi Lideri Dritan Abazovic, seçim sonuçlarının belli olmasından sonra hükümetin hızlı bir şekilde kurulabileceğini açıkladı.
Kaynak: Balkan News
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