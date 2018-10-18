Karlovo’daki Kurşunlu Camii'nde arkeolojik kazılar yeniden başladı

Bulgaristan'ın Karlovo (Karlıova) kasabasındaki Kurşunlu Camiinde arkeolojik kazılar yeniden başladı.

Kazıların amacının caminin, ulusal öneme sahip bir kültür anıtı ilan edilmesi üzere analiz edilmesi ve incelenmesi olduğu belirtildi.

Karlovo Belediyesi’nin girişimiyle başlatılan kazı çalışmaları, Kurşunlu Camii’nin Başmüftülüğe iadesine ilişkin davanın sürmesine rağmen devam ediyor.

Kurşunlu Camii mülkiyetinin, Karlovo Belediyesi’nin yetkisi altında devlete mi, yoksa Başmüftülüğe mi ait olduğuna ilişkin şimdiye kadar bir mahkeme kararı yok.

Kaynak: Kırcaali haber

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 15:19