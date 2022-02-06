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Kayıp dağcıların cesetlerine ulaşıldı

Yunanistan'da kaybolan 3 dağcının cesedi Kalavrita Kayak Merkezi yakınlarında bulundu.

Balkanlar 06.02.2022, 21:04
Kayıp dağcıların cesetlerine ulaşıldı

Yunanistan'da kayıp üç dağcının cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, cumartesi gününden beri kayıp olan üç dağcının ölü bulunduğunu açıkladı.

Dağcıların cesetlerine, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Mora Yarımadası'ndaki Kalavrita Kayak Merkezi yakınlarında ulaşıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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#Yunanistan #Kalavrita Kayak Merkezi #kayıp dağcılar
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