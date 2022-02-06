Kayıp dağcıların cesetlerine ulaşıldı
Yunanistan'da kaybolan 3 dağcının cesedi Kalavrita Kayak Merkezi yakınlarında bulundu.
Balkanlar 06.02.2022, 21:04
Yunanistan'da kayıp üç dağcının cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.
Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, cumartesi gününden beri kayıp olan üç dağcının ölü bulunduğunu açıkladı.
Dağcıların cesetlerine, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Mora Yarımadası'ndaki Kalavrita Kayak Merkezi yakınlarında ulaşıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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