Koronavirüsten ölen Başpikoposu öperek uğurladılar

Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpikoposu Amfilohije Radoviç, önceki gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Radoviç'in cenaze töreni ise dün düzenlendi. Cenazede ilginç anlar yaşandı. Başpiskopos, koronavirüsten ölmesine rağmen cenazeye katılanlar cansız bedeni sırayla öptü.

Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Başpikoposu Metropolitan Amfilohije Radoviç, kilise ofisinden yapılan açıklamaya göre Kovid-19 enfeksiyonundan hayatını kaybetti.

Karadağ'da büyük siyasi nüfuz sahibi, aynı zamanda bir Sırp milliyetçisi olarak tanınan 82 yaşındaki Radoviç'e 6 Ekim'de koronavirüs teşhisi konmuştu. Başpiskopos, o tarihten beri Karadağ'ın başkenti Podgorica'da bulunan hastanede yoğun bakımdaydı. Kilise'den yapılan açıklamada, "Karadağ Metropoliti ve Littoral Cetinje'nin En Saygıdeğer Başpiskoposu Amfilohije, Kutsal Komünyon Ayinini aldıktan sonra vefat etti" denildi.



Amfilohije, geçtiğimiz Aralık'tan bu yılın Ağustos ayına kadar, NATO üyesi ve AB üyeliğine aday olan Karadağ'da kilise ile ilgili görüşülen tartışmalı bir yasa nedeniyle düzenlenen protestolarda çok önemli rol oynamıştı.

Hükümetin bazı kilise mülklerine el koymasına izin veren yasayla ilgili yaşanan anlaşmazlıkla ilgili olarak muhalefete destek vermişti. Reuters'in haberine göre, Kovid-19 salgınının patlak vermesinden sonra Amfilohije, maskesiz olarak halk arasında sık sık dolaşıyordu.



Geçtiğimiz Eylül ayında ülkedeki Müslümanları temsil eden resmi kurum olan İslam Topluluğu'nun yerel ofisinin camlarının kimliği belirsiz kişiler tarafından indirilmesi üzerine başpiskopos Radović, saldırganların yakalanması için yetkililere çağrıda bulunmuş, ülkede etnik gerginliğin olmaması gerektiğini belirtmişti.

Radović, "Bu dini öfkenin, tahammülsüzlüğün ve holiganizmin bir çeşidi değil. Bu, seçimlerin sonuçlarından dolayı gerilimi yükseltme planıyla alakalı bir durum, Pljevlja'daki Müslümanlara saldırı, buradaki tüm Hristiyanlara ve tüm Karadağ yurttaşlarına bir saldırıdır" diyerek saldırıyı kınamıştı.

Kaynak: Takvim