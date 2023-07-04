Kosova AB yaptırımlarına tepkili

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova'ya yönelik cezai tedbirlerinin adil olmadığını ve ülkesi ile Sırbistan arasındaki diyaloğu asimetrik hale getirdiğini söyledi.

Kosova Başbakanı Kurti, son haftalarda ülkenin kuzeyinde yaşanan gerginliğin azaltılmasını görüşmek üzere AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile bir araya geldi.

Kosova Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Priştine'de yapılan görüşmede Kurti'nin, Kosova ile Sırbistan arasında varılan anlaşmanın uygulanmasıyla ve iyi komşuluk ilişkileri kurarak iki ülke ilişkilerinin normalleşebileceğini ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Başbakan Kurti, AB'nin Kosova'ya yönelik cezai tedbirlerinin adil olmadığını ve diyaloğu asimetrik hale getirdiğini vurguladı. Bunu takiben, gerilimi azaltma ve normalleşmeye olan bağlılığını ve taahhüdünü ifade etti. Kosova hükümetinin gerilimin tırmanmasına hiçbir şekilde katkıda bulunmadığını, Kosova polisinin yalnızca yasayı uyguladığını ve kamu güvenliğiyle ilgilendiğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Başbakan Kurti ile görüşmesinden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Lajcak da uzun süren görüşmede fikir alışverişinde bulunduklarını ve görüşmelere devam edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Somut adımlar atılması konusunda görüşmelerin sürmesi gerektiğini belirten Lajcak, "AB'nin sunduğu gerilimin azaltılması, erken seçim ve normalleşmeye dönüş olmak üzere üç noktada ilerleme sağlanması gerektiği anlayışı var. Yine de bizi oraya götürecek somut adımlarla ilgili görüşmelerimize devam etmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın kuzeyindeki gerilimi düşürmeye yönelik yarın Sırbistan'ı da ziyaret edeceğini vurgulayan Lajcak, şunları söyledi:

"AB, yaptırımların Sırbistan için de hazır olduğunu ve üye ülkelerin Sırbistan'ın AB'nin (gerilimi düşürme) taleplerini yerine getirmediğine karar vermesi halinde uygulanacağını açıkça belirtti. Dileğim Kosova ve Sırbistan'a yaptırım uygulanmaması, dileğim yaptırım olmaması ve her iki tarafın Brüksel'de bir araya gelip şubatta (Kosova ile Sırbistan arasında) varılan anlaşmanın nasıl uygulanacağını müzakere etmesi."

Lajcak, Kosova ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile de bir araya geldi.

- KOSOVA'NIN KUZEYİNDEKİ GERGİNLİK BİR AYDIR DEVAM EDİYOR

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken, Sırbistan bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Zaman zaman karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.