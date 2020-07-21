Kosova ABD'den zırhlı araçlar aldı

Kosova Ordusu her zaman dünyadaki diğer ordular gibi yetenekli ve yeterli insan kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. Artık, ihtiyaç duyulan ağır silahlarla donatılmış lojistik kapasitesini de geliştirmeye başladı.

Dün gece medya araçları, Özel Askeri-Polis Kuvvetleri için birkaç Humvee aracının (HMMWV / ABD) Kosova'ya geldiğini duyurdu.

Zırhlı araçların Kosova'ya geldiğini Kosova Güvenlik Gücü Komutanı Korgeneral Rrahman Rama da basına doğruladı.

Rama:"O zırhlı araçları aldık.Geçen yıl sözleşmeyi imzaladık, dün ilk kısım geldi, ileride de diğerleri gelecek." dedi.

Kaynak: Kosova Haber