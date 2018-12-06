Kosova Başbakanı Sırbistan'a yüklendi

Başbakan Haradinaj, “Sırbistan, Kosova’yı uluslararası arenada kendinden kopmuş bir ülke olarak tanıtıyor. Sırbistan, Kosova’nın sorunları şiddet yoluyla çözmeye çalıştığına yönelik olumsuz propaganda yapıyor. Sırbistan, Kosova’nın Brüksel’de yapılan anlaşmaları uygulamadığından şikayet ediyor. Kosova’yı güvenlik kontrolü dışında bir ülke olarak sunmak için diplomatlarıyla yoğun bir şekilde çalışıyor. Böylelikle, ordu kurmaya çalışan Kosova’nın istikrarı bozacağına yönelik söylemler geliştiriyor. Hiç kimsenin istikrarı zedelemeye ihtiyacı yoktur. Bizler, daha çok barış için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kosova Güvenlik Gücü’nün orduya dönüşmesi konusuna da değinen Başbakan Haradinaj, bunun bir iç mesele olduğunu ve Anayasa uyarınca gerçekleşeceğini kaydetti.

Başbakan ayrıca, ordunun kurulmasının NATO ile ilişkileri zedelemeyeceğini ifade etti.

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, 15 Aralık tarihinde kurulacak Kosova ordusunun ülkenin kuzeyindeki gerilimi azaltmak için bölgeye gönderileceğini açıklamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, Kosova Port