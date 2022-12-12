Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, ABD'li Özel Temsilci'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmani, görüşmede, ABD'nin, Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, barikatların derhal kaldırılmasına yönelik talebi, yerel halkın tehdit edilmesinin ve korkutulmasının sonlandırılması, Kosova Polisi, seçim komisyonu yetkilileri ile Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonuna (EULEX) yönelik saldırıların durdurulması yönündeki dünkü net mesajı nedeniyle teşekkür etti.

Açıklamada, ülkenin kuzeyindeki gelişmelerin ele alındığı kaydedilirken, Osmani'nin, "(Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar) Vucic'in yönettiği ve suç çeteleri olarak örgütlenen yasa dışı yapılar tarafından ülkenin kuzeyine yerleştirilen barikatların" acilen kaldırılması ihtiyacını vurguladığı aktarıldı.

Kosova kurumları ile uluslararası kurumlara yapılan saldırıları, faillerinin acilen adalet ile karşılaşması gereken suçlar olarak nitelendiren Osmani, Kosova'nın diyalog sürecinde yapıcı taraf olmaya devam ettiğini, Sırbistan'ın eylemlerinin ise karşılıklı tanımayı öngören diyaloğu baltalama girişimi olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Kosova ile ABD arasında özellikle Cumhurbaşkanı Osmani'nin, Haziran 2022'de iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun başlatılması yönündeki talebinin yanı sıra ilişkilerin nasıl daha ileri götürülebileceği ve Kosova'nın Avrupa-Atlantik yapılarına entegrasyonu ele alındı.

Escobar, ülkedeki temasları kapsamında, Başbakan Albin Kurti'yle de bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Escobar'a eşlik etmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet'in, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ziyaretinin iptal olduğu bildirildi.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova'nın kuzeyinde Sırp çoğunluklu 4 belediyede erken yerel seçim hazırlıkları sırasında geçen hafta Merkez Seçim Komisyonu ofisleri ile Kosova emniyet mensuplarına maskeli bir grup tarafından saldırı düzenlenmişti.

Kosova polisinin, saldırıların şüphelisi olarak değerlendirdiği Sırp kökenli eski emniyet mensubu Dejan Pantic'i gözaltına almasının ardından Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyine 10 Aralık cumartesi günü barikatlar kurmuştu.

EULEX'e bağlı devriye ekibi, Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesine bağlı Rudare bölgesinde yerel Sırplarca kurulan barikatlar yakınında ses bombasıyla saldırıya uğramıştı. AB, NATO, ABD ve İngiltere, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, bu olayların ardından yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yer alan 4 belediyede düzenlenmesi planlanan erken yerel seçimlerin, oylama sırasında güvenliğin sağlanamayacağından dolayı Nisan 2023'e ertelendiğini duyurmuştu.