Kosova'da ilginç iddia: Cumhurbaşkanı tehdit ediliyor

Görevdeki Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani’nin danışmanı Faton Peci, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Osmani’nin tehdit altında olduğunu iddia etti.

Faton Peci’nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Görevdeki Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin bir kampanya düzenleniyor.

Cumhurbaşkanımız uzun bir süredir ölüm tehditleri alıyor. Mızraklarını ona yöneltenler, aslında kendilerine yöneltmiş oluyorlar. Çünkü, Osmani bu tehdit ve aşağılama aşamasını uzun zaman önce aşmış ve cesaretli bir siyasetçidir. Bu nedenle, onu yıldırmaya yönelik girişimleriniz boşunadır.”

Kaynak: Kosova Haber

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 13:06