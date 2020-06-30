Kosova Cumhurbaşkanı: Teyit edilirse istifa ederim

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, bu akşam video konferans yoluyla Özel Savcılığın kendisine ve PDK lideri Kadri Veseli'ye karşı sözde savaş suçu suçu işledikleri gerekçesiyle iddianamenin hazırlanmasının teklif edilmesi sonrasında ilk kez vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Thaçi, savcılık açıklamasının basında bir patlama etkisi yarattığını ve Beyaz Saray'daki çok önemli toplantıyı imkansız kıldığını vurgulayarak, Kosova ve Sırbistan arasında barış sağlama olasılığına da güçlü bir darbe vurduğunu ifade etti.

“Kosova, her koşulda devlet kurumlarının istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamalıdır. Bu yeni ve zor zaman bölümünde, hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde yalnız beraberlik içinde ilerleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde, daha ileri adımlar konusunda siyasi liderlere danışacağım.”şeklinde konuşan Thaçi, iddianamenin teyit edilmesi halinde görevinden istifa edeceğini duyurdu.

“Sizi bir kez daha temin ederim, bu ofisten adaletle karşılaşmayacağım. İddianamenin teyit edilmesi halinde, derhal Cumhurbaşkanınız olarak istifa edeceğim ve suçlamalarla yüz yüze geleceğim. Kosova yeni bir devlettir, ancak liderleri gerçek devlet adamları gibi davranmalıdırlar. Bu yükü taşıyacağım ve kendimi, özgürlük mücadelemizi, sahip olduğum tüm güçle savunacağım.” diye belirten Cumhurbaşkanı Thaçi ayrıca, savaş suçlarının yargılanması için Mahkemelerin kurulması girişimlerini sürekli desteklediğini kaydetti.

Herkesin savaş suçlarından sorumlu tutulması gereğini ortaya koyan Thaçi, diğer hüküm giymiş savaşçıların gibi kendisinin ve PDK lideri Kadri Veseli’nin aklanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği'nin Kosova ve Sırbistan konusunda çifte standartla hareket ettiğine dikkat çeken Thaçi, Sırbistan’ın AB üyelik yolunda ilerlediğini Kosova'nın ise serbest hareket hakkının reddedildiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi video konferans yoluyla halka yaptığı hitaben konuşmasında “Hiçbir iyi niyet ve adalet için büyük bir irade, tam da Beyaz Saray’ın doğrudan angajeliği sayesinde Sırbistan ile diyalogun yeni bir aşamaya girdiği bu anda Kosova devlet başkanını suçlamak için bir basın bombasının üretilmesini haklı çıkaramaz.” dedi.

Kaynak: Kosova Haber Ajansı