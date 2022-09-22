Kosova'da 23 yıl önce şehit düşen Türk askeri anıldı

Başkent Priştine'de düzenlenen törene, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türk Temsil Heyeti Başkan Vekili Emrah Börekçi'nin yanı sıra farklı ülkelerden KFOR bünyesinde görev yapan askerler katıldı.

Mehaj ve Sakar, şehit Hüseyin Kutlu'nun Priştine'deki KFOR Merkezi'nde bulunan anıtına çelenk bırakırken, katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Türk Temsil Heyeti Başkan Vekili Börekçi, bura yaptığı konuşmada, hayatını bu topraklar için feda eden Türk askerinin anma töreninde bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

Börekçi, "Bu ülkeye yönelik adanmışlığından dolayı Kutlu'nun bugün olduğu gibi gelecekte de sadece Türk halkı tarafından değil KFOR askerleri ve Kosova halkı tarafından da anılacağını gururlu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Büyükelçi Sakar da KFOR'un 1999 yılından beri Kosova'daki varlığının oldukça önemli olduğunu belirterek, bu kapsamda Türk askerlerinin de katkı sağladığının altını çizdi.

Kutlu'yu, yaptığı fedakarlıktan dolayı anmak istediklerini vurgulayan Sakar, "Asker Hüseyin Kutlu'nun cesur fedakarlığı, Kosova'da barış ve istikrarın teşvik edilmesini tamamen destekleyerek NATO'nın önde gelen bir üyesi ve KFOR hizmetine büyük katkı sağlayan birisi olarak her zaman takdir edilecektir." dedi.

1963 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Kutlu, 22 Eylül 1999'da Dragaş bölgesinde bir patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışırken meydana gelen patlama sonucu şehit olmuştu.