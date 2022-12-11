Kosova'da EULEX devriye ekibine ses bombalı saldırı

EULEX'ten yapılan açıklamada, cumartesi akşamı gerçekleştirilen saldırıda yaralanan olmadığı ve hasar oluşmadığı kaydedildi.

Saldırıyı şiddetle kınayan ve bu saldırıların kabul edilebilir olmadığını ifade eden EULEX, Kosovalı kurumlara, olayın faillerinin adalet karşısına çıkartılması çağrısında bulundu.

EULEX'in Kosova'nın istikrarını desteklemek için kararlılıkla çalışmaya ve tüm vatandaşların güvenliği için katkı vermeye devam edeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırı ve Kosova Polisi mensuplarına yapılan saldırılar, kabul edilebilir değildir. Uluslararası toplum dahil Kosova'nın kuzey bölgesinde silahlı kişilerce gerçekleştirilen şiddet olaylarını şiddetle kınıyoruz."

EULEX ile NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) ekipleri de Rudare'de Kosovalı Sırplarca kurulan barikatların yakınında konuşlu bulunuyor.

Kosova Polisinden dün yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde yolları kapayan belirli suç gruplarına mensup kişilerce, Bernjak sınır kapısına giden yolda bulunan Ujman Gölü yakınlarındaki görevli polis memurlarına ateş açıldığı kaydedilmişti.

Üç farklı yerden gelen saldırıya meşru müdafaa kapsamında geri ateş açıldığı belirtilen açıklamada, bu grupların püskürtüldüğü ve belirsiz bir yöne uzaklaştıkları aktarılmıştı.

Polis, sahadan alınan bilgiler doğrultusunda başka bölgelerde de silah sesleri duyulduğunu, şimdiye kadar yaralı veya olası hasar konusunda resmi bir bilginin bulunmadığını açıklamıştı.

Kosova Polisi, daha önce yaptığı açıklamada, yollara konulan barikatlar nedeniyle Bernjak ve Jarinje sınır kapılarının kapandığını bildirerek, vatandaşlara diğer sınır kapılarını kullanmaları çağrısında bulunmuştu.

Kosova'nın, ülkenin kuzeyindeki Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetinin artırıldığını bildirmesi üzerine Sırbistan ve Kosova, bir kez daha gerilmişti.

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi iki ülke, bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, bu olayların ardından yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yer alan 4 belediyede düzenlenmesi planlanan erken yerel seçimlerin, oylama sırasında güvenliğin sağlanamayacağından dolayı Nisan 2023'e ertelendiğini duyurmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​