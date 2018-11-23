Kosova'da Ivanoviç suikastinde iki Sırp polis memuru tutuklandı

Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver Ivanoviç'in öldürülmesi olayının soruşturulması kapsamında Cuma günü sabah saatlerinde Kuzey Kosova'daki dört kişi tutuklandı.

Kosova polisinin, ülkedeki Sırp partisi Srpska Lista'nın başkan yardımcısı Milan Radoviç'in evine de baskın düzenlediğini, ancak tutuklama gerçekleşmediğini duyurdu.

Polis araçlarından çıkan sirenlerin sesi, polis operasyonu sırasında Cuma sabahı saat 06.00 civarında Mitroviça'da halkın endişelendirdi. Polisle zanlılar arasında kısa süreli çatışma çıktı.

Srpska Lista başkanı Igor Simiç, Kosova polisinin operasyon sırasında acımasızca hareket ettiğini savundu.

Emniyet güçleri bölgeden çekildikten sonra Sırpların Kuzey Mitrovica'nın merkezinde toplanmaya başladıkları bilgisi geldi.

Kosova Polisi Enformasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yetkili savcılık emri doğrultusunda, ocak ayında Ivanovic'in ofisi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Kuzey Mitrovitsa'da dört adrese düzenlenen operasyonda dört kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, üç kişinin cinayet şüphesiyle, bir kişinin ise baskın sırasında polis görevlilerine direnmesi nedeniyle gözaltına alındığı belirtilerek, gözaltına alınan dört Kosovalı Sırp'tan ikisinin polis olduğu, operasyon kapsamında bir kişinin halen arandığı ifade edildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 13:21