Kendin Karar Al Hareketi seçimden güçlenerek çıktı

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun (KQZ) internet sitesinde yer alan verilere göre, oyların yüzde 98,25'inin sayımı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, kayıtlı 1 milyon 794 bin 862 seçmenden 844 bin 257'sinin oy kullandığı ve seçime katılım oranının yüzde 47,08'de olduğu bildirildi.

Sayılan oyların yüzde 48,17'sini alan VV, seçimin kazanan partisi olurken, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 17,35, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 13,18, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 7,42 ve Sırp Listesi yüzde 5,24 oy aldı.

Azınlık partileri olmaları nedeniyle yüzde 5 seçim barajına tabi olmayan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) oyların yüzde 0,78'ini, Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) ise yüzde 0,14'ünü aldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 120 üyeli Mecliste VV'nin 56, PDK'nin 20, LDK'nin 15 ve AAK'nin de 9 milletvekili ile temsil edilmesi bekleniyor. Meclisteki kalan sandalyelerin 10'u Sırp toplumunun, 10'u da ülkedeki diğer azınlık topluluklarının temsilcilerine ait olacak.

Türklerin 2 milletvekili ile temsil edildiği Mecliste, Boşnakların 3, Goralıların 1, Romanların 1, Aşkalilerin 1, Mısırlıların 1, Roman, Aşkali ve Mısırlı azınlıkların artı 1 milletvekili bulunuyor.

VV'nin oy oranı neredeyse ikiye katladı

Resmi olmayan sonuçlara göre, 2019'daki son genel seçimde oyların yüzde 25,49'unu alarak birinci parti seçilen VV'nin, 2021 erken genel seçiminde oyunu yüzde 48,17'ye çıkarması dikkat çekerken, bir önceki seçimde yüzde 24,83 oy alan LDK'nin oy oranı yüzde 13,18'e düştü.

2019'da oyların yüzde 21,16'sını alan PDK ise bu seçimde yüzde 17,35'te kaldı.

AAK ise bir önceki seçimde Kosova Sosyal Demokrat Partisi ile girdiği ittifak ile oyların yüzde 11,47'sini alırken, tek başına katıldığı son seçimde oyların yüzde 7,42'sini aldı.

VV ve Albin Kurti

Ülkede 2005'te kurulan VV, her vatandaş için eşitlik, demokrasi, siyasal özgürlük ve sosyal adalet ilkelerine dayalı toplumsal ve siyasal değişim kampanyaları yürütüyor.

Sosyal demokrat ve aynı zamanda Arnavut milliyetçisi bir parti olan VV, ilk defa 2011'de genel seçime katılmış ve Meclise girmeye hak kazanmıştı.

Seçimlerdeki ilk başarısını 2013'teki yerel seçimde birkaç belediyeyi kazanarak elde eden VV, daha sonra 2017 seçiminde en büyük parti olmasına rağmen muhalefette kalmıştı.

VV 2019'da da en çok oyu alan parti olurken, LDK ile kurdukları koalisyon yaklaşık 2 ay ayakta kalabilmişti. VV Genel Başkanı Albin Kurti, ülkenin 2008'deki bağımsızlığından sonraki 4. başbakanı olmuştu.

Başkent Priştine'de 24 Mart 1975'te doğan Kurti, Ağustos 1997'de Priştine Üniversitesi Bağımsız Öğrenciler Birliğinin yönetimine dahil olarak Sırp rejimi tarafından işgal edilen üniversitenin bina ve tesislerini boşaltma talebiyle barışçıl protestolar düzenlemişti.

Kosova'daki 1998-1999 savaşı sırasında Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) Siyasi Temsilcisi Adem Demaçi'nin sekreteri olarak görev yapan Kurti, 27 Nisan 1999'da Sırp polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Sırp güçlerinin 10 Haziran'da Kosova'dan çekilmesiyle Kurti ve beraberindeki 2 binin üzerindeki Arnavut Sırp hapishanelerine transfer edilmişti. Uluslararası baskıların sonucunda Kurti, 7 Aralık 2001'de serbest bırakılmıştı.

Priştine Üniversitesi Telekomünikasyon ve Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Kurti, evli ve bir çocuk babası.