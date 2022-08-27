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Kosova'da sendikalar grev başlattı

Kosova Bağımsız Sendikalar Birliği (BSPK), hükümetin greve katılanların maaşlarını askıya alacağı yönündeki tehdidine rağmen, grev başlattı.

Balkanlar 27.08.2022, 09:23
Kosova'da sendikalar grev başlattı

BSPK başkanı Atdhe Hykolli, hükümetin tehdidinin yasa dışı olduğunu belirterek, hükümetin bu konuda hatalı davrandığını söyledi.

Hykolli, hükümetin diyalog masasına oturarak çalışanların taleplerine bir çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

Bu arada, Maliye Bakanlığı yetkilisi Enis Spahiu da basına yansıyan bir e-posta ile greve katılacak işçilerin maaşlarının askıya alınacağı konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Time Balkan 

#Kosova
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