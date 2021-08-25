Kosova'da Sırp milletvekiline 2 yıl hapis

Kosova mahkemesi, 1999 yılındaki bir katliamın "uydurma" olduğunu iddia eden Sırp milletvekili Ivan Todosijeviç'in mahkumiyetini onadı.

Aralık 2019'da etnik nefreti kışkırtmaktan suçlu bulunan Todosijeviç, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Todosijeviç, Kosova Savaşı sırasında Racak köyünde Kosovalı sivillerin katledildiğini inkar etmiş ve etnik Arnavut bağımsızlık savaşçılarını "terörist" olarak adlandırmıştı.

Eski Sırp Bakan, bir Priştine mahkemesi tarafından ulusal, ırksal, dini ve etnik nefreti körüklemekten suçlu bulundu. Todosijeviç, bu yorumları sonrası eski Başbakan Ramuş Haradinay tarafından da görevden alınmıştı.

Kosova Temyiz Mahkemesi, Sırp siyasilerin itirazlarına rağmen kararı onadı.

Sırbistan kararı kınadı

Sırbistan hükümetinin Kosova Ofisi Şefi Petar Petkoviç, Facebook'ta kararın "utanç verici" olduğunu söyledi.

Petkoviç, "Priştina yargısı, hukuka da, adalete de dayanmayan bu skandal kararla Kosova'daki uzlaşma sürecine hesaplanamaz zararlar vermiştir. Bu, hakikat için savaşan her Sırp aleyhine verilmiş bir karardır." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, daha önce Todosijeviç'in mahkumiyetini "korkutucu" olarak nitelendirmişti.

Sırp güçleri tarafından 45 Kosovalı Arnavut'un öldürüldüğü Racak katliamı, NATO'nun 1999'da devreye girip savaşı durdurmasına neden olan olaylardan biriydi.

NATO'nun 78 günlük operasyonu, Slobodan Miloseviç'in liderliğindeki Sırbistan'ın bir eyaleti olan Kosova'da etnik Arnavut bağımsızlık savaşçılarına yönelik saldırıları sona erdirmişti.

Kosova'nın 2008'deki bağımsızlığı Sırbistan tarafından tanınmıyor.

Kaynak: Euronews