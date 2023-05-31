Kosova'da son durum: NATO takviye yapıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) takviye amaçlı gönderilecek ilave asker sayısının 700 olduğunu bildirdi.

Stoltenberg, 31 Mayıs-1 Haziran'da gayriresmi nitelikteki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapılacağı Norveç'in başkenti Oslo'da NATO Başbakanı Jonas Gahr Store ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Son günlerde gerginliğin arttığı Kosova'ya değinen Stoltenberg, KFOR askerlerine dün yapılan saldırıda 30 askerin yaralandığını hatırlatarak, saldırıyı kınadı.

Stoltenberg, "Bu tür saldırılar kabul edilemez ve derhal durmalı. KFOR ve NATO kuvvetleri, Kosova'da tüm vatandaşlar için güvenli ortamın sağlanması amacıyla gerekli tüm adımları atacaktır. BM yetkisi uyarınca tarafsız şekilde hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Batı Balkanlar için oluşturulan operasyonel ihtiyat kuvvetlerinden 700 askerin Kosova'ya gönderilmesine karar verdiklerini açıklayan Stoltenberg, bir tabur askerin de hazırlık seviyesinin artırıldığını, gerek duyulması halinde bu askerlerin de KFOR'a destek için Kosova'ya gönderileceğini söyledi.

Stoltenberg, "Şiddet olayları, Kosova'yı ve tüm bölgeyi geri götürmekte, Avrupa-Atlantik arzusunu tehlikeye atmaktadır. Priştine ve Belgrad gerginliği düşürmek için somut adımlar atmalı, sorumsuzca davranışlardan kaçınmalı, AB kolaylaştırıcılığındaki diyaloğa girmelidir. Kalıcı barış için tek yol budur." diye konuştu.

ABD'DEN KOSOVA'YA YAPTIRIM TEHDİDİ

ABD'nin Kosova Büyükelçisi Jeffrey Hovenier, Kosova'nın kuzeyinde son günlerde yaşanan gerilimlerin iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini ve ABD'nin Kosova'ya yönelik yaptırımları olacağını belirtti.

Hovenier, bir grup Kosovalı gazeteciye gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kosova hükümetinin kuzeyde gerçekleştirdiği eylemler konusunda ABD ile koordinasyon sağlamadığını belirten Hovenier, NATO müttefiklerinin Balkan bölgesindeki en büyük askeri tatbikatı olan "Defender Europe 2023"ün Kosova için sona erdiğini ve bunun yaptırımlardan ilki olacağını ifade etti.

Hovenier, yaşanan bu krizin Kosova ile ABD arasındaki ilişkileri etkileyeceğine dikkati çekerken, "Bunun çok acil bir durum olduğunu düşünüyoruz. Yaptığım karşılaştırma, evinizin yanması gibi, yangını söndürmeniz gerekiyor. Bu nedenle, hükümetin kuzeydeki durumu yatıştırmak için harekete geçmesine ilişkin beklentilerimiz açısından ABD'den fazla sabır göreceğinizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Hovenier, Kosovalı liderlerin ABD ziyaretlerini engellemek ve ABD'nin, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan ülkelere yönelik yürüttüğü lobicilik faaliyetlerini durdurmak gibi yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti'den Kosova polisinin kuzeydeki belediye binalarından çekilmesini ve yüzde 3-4'ten fazla oy alamadıkları için yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının belediye binalarında görev yapmamalarını talep ettiklerini belirten Hovenier, "(Kosova Başbakanı Albin) Kurti'den kuzeydeki gerilimi azaltmak için adımlar atmasını istedik. O, bu taleplere yanıt vermedi ve bundan sonraki eylemlerimizin ne olacağını analiz ediyoruz." dedi.

Kosova hükümetinin önerilerini kabul edeceğini umduğunu belirten Hovenier, bölgede gerginliğin azaltılmasıyla, dikkatleri Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik mart ayında varılan anlaşmanın uygulanmasına çevireceğini ifade etti.

Hovenier, Sırbistan'ın ordusunu savaşa hazır durumuna getirmesinin, Kosova için bir tehdit oluşturup oluşturmadığıyla ilgili soruya, ilişkileri gergin olan komşu ülkelerin kendi güçlerini seferber etmesinin "asla iyiye işaret olmadığını" söyledi.

Kosova'da 30 KFOR askeri yaralanmıştı

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

NATO, KFOR'a takviye için ilave asker gönderileceğini, İtalya'da bulunan Operasyonel İhtiyat Kuvvetlerinin harekete geçirildiğini açıklamıştı.