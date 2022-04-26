Kosova'da "terör saldırıları"

Bu sabah Kosova'nın kuzeyinde polise yönelik yeni bir saldırı daha kaydedildi.

Polis, sabahın erken saatlerinde Zubin Potok'a bağlı Zupce köyünde bir sınır devriye birimine saldırı düzenlendiğini doğruladı.

Bazı maddi hasarlar dışında herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelerek olası sebepleri araştırdı.

Kosova'nın kuzeyinde benzer saldırılar son birkaç haftadır yaşanıyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Mitrovica'daki saldırıları “Kosova polis memurlarını öldürmeyi amaçlayan terör eylemleri“ olarak nitelendirdi.

Kaynak: Balkan News