Kosova'da vahşet günleri: Prekaz Katliamı

Kosova Güvenlik Gücü (FSK) bünyesindeki birliklerin geçit töreni yaptığı programda, vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Vyosa Osmani de asker ve halka hitap etti.

Katliamda öldürülen Jashari ailesinin Prekaz'da 23 yıl önce verdiği üç günlük mücadelenin Kosova'nın özgürlük temellerini attığını kaydeden Osmani, mevcut ve gelecek nesillerin kendi kaderlerini milletin kaderinin önüne koyarak herkesin özgürlüğü için feda eden efsane komutan Adem Jashari ve ailesinin örneğiyle yaşayacağını ifade etti.

NATO üyeliğinin Kosova'nın hedefi olduğunu söyleyen Osmani, FSK'nin NATO güçleriyle profesyonel ve etkileşimli bir askeri güç olarak gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Başbakan Avdullah Hoti de Jashari ailesinin 5 Mart 1998 sabahı kahramanca yaptığı hareketin, rejime direnmek için büyük bir ilham verdiğini vurguladı.

FSK bünyesindeki askerlerden Kosova'yı korumaları için sorumlulukları yerine getirmelerini isteyen Hoti, bu şekilde binlerce şehidin emanetini de yerine getireceklerini ifade etti.

Prekaz Katliamı'nda şehit edilenlerden Hamza Jashari'nin oğlu Bekim Jashari de FSK mensuplarının devlet ve topluma hizmet etmek için Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) ve komutan Adem Jashari'nin yolunu takip etmelerine şahitlik etmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Prekaz Katliamı

Sırp asker, polis ve paramiliter birlikler bağımsızlık isteyen Kosovalılara karşı 1998'de harekat başlattı. Binlerce kişinin ölümü, yüz binlercesinin de evlerini terk etmesiyle sonuçlanan 1998-1999 Kosova Savaşı'nda birçok savaş suçu da işlendi.

Savaşın gidişatını değiştirecek olay ise aralarında UÇK'nin kurucu ve komutanlarından olan Adem Jashari'nin de bulunduğu 50'den fazla kişinin öldürülmesi oldu.

Sırp güçlerin Jashari'nin evine 22 Ocak 1998'de düzenlediği saldırıda aileden 2 kişi yaralanmıştı. Sırplar 28 Şubat 1998'de Jashari ailesiyle bağı olduğunu düşündüğü diğer bazı ailelerin evlerine de saldırdı. Bu saldırılarda ise 17 kişi katledildi.

Tank ve ağır silahlarla 5 Mart 1998'de Jashari'nin bulunduğu evi kuşatan Sırp güçleri, 7 Mart'a kadar süren çatışmaların ardından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50'nin üzerinde Jashari ailesi mensubunu ve evde bulunan misafirleri katletti. Bu olay, Prekaz Katliamı olarak tarihe geçti.