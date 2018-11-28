Kosova'daki Sırp Belediyelerden altısı istifa etmeyecek

Kosova'nın güneyindeki İbre ırmağının güneyinde yer alan çoğunluklu altı Sırp Belediye başkanı, Sırp Listesi’nin basına yayımladığı açıklama aracılığıyla, 27 Kasım Salı günü istifa eden kuzeydeki çoğunluklu dört Sırp Belediye başkanına destek sunduklarını bildirdi.

Kosova Haber'de yer alan bilgiye göre, Kuzeydeki meslektaşlarını desteklediklerini ancak kendilerinin aynı tedbirleri almayacaklarını duyuran güneydeki çoğunluklu Sırp belediyeler başkanları açıklamalarında daha şu ifadelere yer verdi:

“İçinde bulunduğumuz farkli şartlar nedeniyle aynı tedbirleri almayacağımız, iyi ama Sırbistan’dan ithal edilen ürünlere verginin yüzde100 artırılması nedeniyle halkımıza karşı ayrımcılık ve insan hakları ihlallerinin sona ermesi için kuzeydeki meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde mücadele edeceğiz.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 16:37