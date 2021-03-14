Kosova Demokratik Türk Partisi'nden Kudüs'e büyükelçilik açılmasına tepki

Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasına ilişkin olarak Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla uluslararası statüsü koruma altında olan Kudüs'te Kosova Büyükelçiliğinin açılmasının "derin endişe ve üzüntüyle karşılandığı" belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa ülkelerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tavsiyelerine ve Meclisteki tepkimize ve uyarılarımıza rağmen, Kosova halkının desteğini almaktan uzak olduğu 14 Şubat seçimleriyle de ortaya çıkmış olan bir hükümetin tabiri caizse oldubittiye getirmeye çalıştığı bu yanlış adımın ülkemiz Kosova Cumhuriyeti'nin uluslararası toplum nezdindeki itibarına, diplomatik süreçlerimize ve devletleşme politikalarımıza doğrudan menfi etkileri olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kararın tekrar gözden geçirilmesi için konunun her alanda takipçisi olunacağı vurgulanan açıklamada, Kosova halkı da tepki vermeye davet edildi.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin bugün açıldığını ve faaliyete başladığını duyurmuştu.

Kosova-İsrail ilişkileri

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma ile Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, İsrail'in ise Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıması, Sırbistan'ın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararlaştırılmıştı.

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma 1 Şubat'ta imzalanırken, aynı gün İsrailli yetkililer, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onayladığını açıklamıştı.

AA