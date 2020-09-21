Kosova ile Sırbistan nihai anlaşmaya varamayacak

Durim Abazi – Kosova

2011 yılında Kosova- Sırbistan diyalogu başlamıştı. Fakat ebedi düşman olan bu iki ülke arasında nihai bir anlaşmanın varılmasına pek imkan var gibi görünmüyor.

Toplantıların yoğunluğuna ve Kosova Başbakanı Hoti’nin bu konunun aylar içinde sonuçlandırılabileceğine dair açıklamalarına ragmen, iki devlet arasındaki büyük farklılıklar, karşılıklı tanımanın nihai noktasına ulaşmak için uzun bir yol olarak görülüyor. Ayrıca, zorlu bir süreç kabul edilen yeni hükümetin istikrarsızlığı ülkede yeni seçimlerin yapılmasına sebep olabilecek. Eski Adalet Bakanı Albulena Haxhiu, Başbakan Hoti’yi Washington’da karşılıklı tanıma fırsatını kaybettiği için eleştirdi.

ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE

Neyin tartışıldığı bilinmediği için ilk kez Brüksel müzakerelerinde büyük bir şeffaflık eksikliği olduğunu diyen eski bakan Haxhiu, “Mevcut hükümet Sırbistan tarafından tanınması konusunda ısrar etmedi. Biliyorsunuz Washington’a Sırbistan’dan tanınma alacaklarını ilan etmek için gitti. Bu arada Kosova’nın develet olmasından vazgeçtiler. Dolayısıyla Kosova Cumhuriyeti için en güvenli yerde, Washington’da, Beyaz Saray’da bulunan Kosova vatandaşları için oval ofiste Kosova’nın çıkarlarını koruyamadılar. Bu hükümetin kırılganlığı, meşruiyet eksikliği göz önüne alındığında, çok yakında Kosova’da olağanüstü seçimler olacağına, Kosova kurumlarını kimin yönetmesi gerektiğine vatandaşların karar vereceklerine inanıyorum. Aksine, böyle devam ederse, Hoti hükümetinin yaklaşımı konusunda çok endişeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Diriliş Postası