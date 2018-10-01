Kosova Meclis Başkanı İngiltere'ye davet edildi

Kosova Meclis Başkanı Kadri Kadri Veseli, Büyük Britanya Muhafazakar Partisi Başkanı ve Başbakan Theresa May’in daveti üzere İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Veseli'nin, Avro-Atlantik içyapı sistemine entegrasyonu ve İngiltere ile ilişkilerin derinleştirilmesi konularında görüşeceği bildirildi. Veseli, Bermingham’dan düzenlenen Muhafazakar Partisi’nin Kurultayına da katılacağı gelen bilgiler arasında.

Kadri Veseli, Kosova’nın Avrupa ve Amerika ile ilişkilerini daha fazla güçlendirirken Türkiye’den uzaklaşması gerektiğini söylemesi tepki almıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net