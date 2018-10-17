Kosova Merkez Cami altı yıldır yapılamadı

Priştine’de 2012 yılında temeli atılan Merkez Caminin yapımı için aradan geçen altı yıla rağmen hala bir sonuca ulaşmadı.

Kosova İslam Birliği Priştine belediyesinden hala ruhsatı almamasına rağmen caminin yapımı için tahsis edilen yer altı yılda sadece inşaat için temizlenerek uygun hale getirilebildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İslam Birliği Sözcüsü Ahmet Sadriu, cami inşatı çalışmalarının başlaması için prosedürlerin hala tamamlanmadığını, bu prosedürlerim tamamlanmasıyla Priştine Belediyesine ruhsat için başvuruda bulunulacağını belirtti.

Cami için tahsis edilen yerin hazırlannmakta olduğunu, cami inşası için plakanın yerleştirildiğini ve bu yerin temizlenmekte olduğunu söyleyen Sadriu, elektrik, kanalizasyon, su ve ısıtma boru hatları gibi işlerin düzen için alınması gerektiğini ifade etti. Priştine Belediye Sözcüsü Adonis Tahiri ise İslam Birliğinin cami inşatı için belediyeye hala başvuruda bulunmadığını bildirdi. Tahiri, “ İslam Birliği inşat ruhsatı için hala başvuruda bulunmadı. Başvuruda bulundukları halde diğer her proje teklifinde olduğu gibi görüşmeye alınacaktır” dedi.

Türkiye Diyanet İşlerinin finanse edeceği Priştine Merkez Cami yapımının 35-40 milyon Avroya mal olacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: Kosova Haber Merkezi