Kosova, NATO'dan daha fazla asker istiyor

Alman basınına konuşan Kosova Başbakanı, NATO birliklerinin ülkesinin “güvenliğini kesinlikle daha fazla güçlendireceği” görüşünü dile getirdi.

Kurti, “NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) güvenlik yapımızın ve kapasitemizin daha fazla genişletecek.” dedi.

Kosova Başbakanı, Sırbistan ile ilişkilerin yeniden gerginleşmesine yol açan ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğunun 1 Eylül’de başlayacağını belirtti, ancak bu konuda farklı bir düzenlemeye gitme konusunda kapıyı açık bıraktı.

Kurti, “Ben, Sırbistan gelecekte sınır kontrollerini kaldırırsa, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile el sıkışmaya hazırım. Biz de daha sonra aynısı yaparız.” dedi.

Kaynak: Euronews