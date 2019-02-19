Kosova'nın bağımsızlığı ile ilgili az bilinen bazı gerçekler

Bugünlerde 11. yıldönümünün kutlandığı Kosova bağımsızlığıyla ilgili az bilinen gerçeklerden işte birkaçı:

-Kosova’nın bağımsızlığı 17 Şubat 2008, saat 15:39' da ilan edilmiştir.

-Kosova bayrağı ve armasının tasarımcısı Muhamer Ibrahimi’dir.

-Bağımsızlık beyanını ilk imzalayanları dönemin yöneticileri Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu, Meclis Başkanı Jakup Krasniqi ve Başbakan Haşim Taçi’ydi.

-Bağımsızlığın ilan edilmesinden sonra Kosova'yı ilk tanıyan şu ülkelerdi: Kosta Rika, ABD, Fransa, Afganistan, Arnavutluk, Türkiye, İngiltere .

-200 yıllık eski parşömen kağıdında yazılı Kosova Bağımsızlık Beyanı Meclis Başkanı Ofisi’nde yer alıyor.

-Bu beyan yanısıra Meclis Başkanı Ofisi’nde altında imzaların atıldığı kalem, imzalar listesi ve bağımsızlığın ilan edildiği anda Meclis’te bulunan bayrak da yer alıyor.

-Bağımsızlık Beyanı’nın yazıldığı parşömen kağıdı Londra Müzesi’nin Kosova’ya hediyesidir.

-Kosova Cumhuriyeti’nin ilk bayrakları Türkiye’de basılmıştır.

- Mendi Mengjiçi tarafından bestelenen Kosova Milli Marşı, ilk kez bağımsızlığın ilan edildiği Meclis oturumunda çalındı.

Kaynak: Kosova Haber Merkezi