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Kosova'nın bağımsızlığı ile ilgili az bilinen bazı gerçekler

Kosova bağımsızlığıyla ilgili az bilinen gerçeklerden bazılarını okuyucularımız için derledik

Kosova'nın bağımsızlığı ile ilgili az bilinen bazı gerçekler

Bugünlerde 11. yıldönümünün kutlandığı Kosova bağımsızlığıyla ilgili az bilinen gerçeklerden işte birkaçı:

-Kosova’nın bağımsızlığı 17 Şubat 2008, saat 15:39' da ilan edilmiştir.

-Kosova bayrağı ve armasının tasarımcısı Muhamer Ibrahimi’dir.

-Bağımsızlık beyanını ilk imzalayanları dönemin yöneticileri Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu,  Meclis Başkanı Jakup Krasniqi ve Başbakan Haşim Taçi’ydi.

-Bağımsızlığın ilan edilmesinden sonra Kosova'yı ilk tanıyan şu ülkelerdi: Kosta Rika, ABD, Fransa, Afganistan, Arnavutluk, Türkiye, İngiltere .

-200 yıllık eski parşömen kağıdında yazılı Kosova Bağımsızlık Beyanı Meclis Başkanı Ofisi’nde yer alıyor.

-Bu beyan yanısıra Meclis Başkanı Ofisi’nde altında imzaların atıldığı kalem, imzalar listesi ve bağımsızlığın ilan edildiği anda Meclis’te bulunan bayrak da yer alıyor. 

-Bağımsızlık Beyanı’nın yazıldığı parşömen kağıdı Londra Müzesi’nin Kosova’ya hediyesidir.

-Kosova Cumhuriyeti’nin ilk bayrakları Türkiye’de basılmıştır. 

- Mendi Mengjiçi tarafından bestelenen Kosova Milli Marşı, ilk kez bağımsızlığın ilan edildiği Meclis oturumunda çalındı.

Kaynak: Kosova Haber Merkezi

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