Kosova'nın kuzeyinde polis mevcudiyeti artırıldı

Sveçla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova Polisinin, güvenliği sağlama, düzeni ve hukukun üstünlüğünü garanti altına alma yetki ve görevine sahip olduğunu belirtti.

Son günlerde ülkenin kuzeyindeki polis memuru ve vatandaşlara yönelik peş peşe gerçekleştirilen silahlı saldırılar nedeniyle güvenliği sağlamak amacıyla polislerin mevcudiyetinin artırılmasını gerekli olarak değerlendirdiklerini aktaran Sveçla, "Kosova Polisinin resmi bildirisine göre, bugün ülkenin kuzeyindeki polis mevcudiyeti artırılmıştır." ifadesini kullandı.

Sveçla, vatandaşlara, sakin olmaları ve ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşların düzeni ve güvenliği için çalışan Kosova Polisi ile işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

Kosova Polisi de açıklamasında, operasyonel olarak kurumun ülkenin tamamındaki durumu kontrol altında tutabilme ve düzeni sağlama kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Yetkililer, kaç polis gücünün bölgeye gönderildiğine ve hangi şehirlere yerleştirildiğine dair bilgi paylaşımında bulunmazken, Sırp medyası 200'ün üzerinde polisin Kuzey Mitrovica şehrine gönderildiğini yazdı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti, kuzeydeki olayların Sırbistan tarafından organize edildiğini savundu. Osmani, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Kosova ile Sırbistan her ne zaman nihai bir anlaşmaya yakın olsa, Sırbistan'ın, Kosovalı Sırpları kullanarak ülkenin kuzeyinde kriz yaratmaya çalıştığını ifade etmişti.

Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılacak erken yerel seçimler öncesi, 6 Aralık’ta kuzeydeki bazı şehirlerde patlama ve siren sesleri duyulmuştu.

Mitrovica kentinin güney ve kuzey yakasını birbirine bağlayan İber Köprüsü'nde Avrupa Birliği (AB) Hukukun Üstünlüğü Misyonuna (EULEX) bağlı güçler mevcudiyetini artırmıştı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) görevlileri, Kosova polisi eşliğinde kuzeydeki ofislerine gitmiş ancak buraya girişleri mümkün olmamıştı.

Kosova Polisinin açıklamasına göre, 7 Aralık'ta da devam eden patlamalarda ses bombası, el bombası ve ateşli silah kullanılmıştı. Olaylarda yaralanmalar olmazken, belediye seçim komisyonu ofislerine zarar verilmişti.

Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini bildirmişti.

Taraflar, AB arabuluculuğunda 23 Kasım'da gerginliği düşürmek ve ilişkileri normalleştirme yolunda ilerlemek üzere anlaşmaya varmıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.