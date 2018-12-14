Kosova Ordusu'nun detayları netleşiyor

Kosova'nın uzun zamandır gündeminde olan Kosova Ordusunun kurulması ile ilgili Priştine’de bugün Kosova bayrakları yanı sıra orduyu oluşturmakta destekleyen ülkelerin bayrakları da asıldı.

Caddeye Amerika, Almanya, Büyük Britanya, Fransa ve İtalya bayrakları asıldı.

Kosova Meclisi’nde bugün saat 10.00’da milletvekilleri Kosova Güvenlik Gücü’nün (KGG) orduya dönüştürülmesi için gereken kanunları oylayacak.

KGG’nin orduya dönüştürülmesi sürecinin 7-10 yıl sürmesi bekleniyor.



Geçtiğimiz günlerde Amerika’dan Kosova’ya 24 Humvee askeri araç geldi. Bu araçlar için Kosova Bütçesi’nden 7 milyon Avro harcandı. Amerika Ordusu’ndan KGG’ye 27 Humvee askeri araç bağış yapacağı da duyuruldu.

Başbakan Haradinaj ordunun adını açıkladı

Başbakan Ramush Haradinaj, T7 televizyonuna verdiği demecinde kurulacak ordunun, Kosova Güvenlik Gücü’nün ismini miras alacağını açıkladı.

“Ordumuzun ismi, Kosova Güvenlik Gücü’dür.” diye belirten Haradinaj, bazı yerlerde ordunun adının Silahlı Kuvvetler veya Güvenlik Güçleri olarak geçtiğine işaret etti.

Kaynak: Kosova haber