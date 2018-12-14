Kosova ordusu Sırbistan'ı gerdi

Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) orduya dönüştürülmesini öngören yasa tasarılarının Kosova Meclisinde kabul edilmesi, bu ülkeyi hala kendi toprağı olarak görmeye devam eden Sırbistan'da tepkiyle karşılandı.

Sırbistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Priştine yönetiminin aldığı bu kararın en sert şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kararın büyük bir endişeye sebebiyet verdiği ve başta Birleşmiş Milletler'in (BM) 1244 sayılı kararı olmak üzere, uluslararası hukuk prensiplerine aykırı olduğu vurgulandı.

FSK'nin orduya dönüştürülmesi eyleminin, Priştine yönetiminin aldığı tek taraflı kararların temel demokratik değerlere aykırılık teşkil ettiğinin yeni bir göstergesi daha olduğu bildirildi. Açıklamada, bu durumun, Priştine yönetiminin bölge barışına karşı bugüne kadarki en büyük tehdidi olduğu vurgulandı.

Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic ise BM Güvenlik Konseyinin acilen toplanmasını talep edeceklerini belirterek, "Bu, bölgenin istikrarı ve barışına, ayrıca Kosova'da yaşayan Sırp halkının güvenliğine yönelik en doğrudan tehdit." ifadelerini kullandı.

Hükümet bünyesindeki Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric ise Kosova ordusunun, Sırbistan sınırları içindeki yasa dışı silahlı bir teşekkül olduğunu savundu.

Bu arada, NATO bünyesinde Kosova'da görev yapan Kosova Gücü (KFOR) birlikleri, Kosova'daki Sırp nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgesindeki güvenlik önlemlerini artırdı. KFOR birlikleri, Mitrovica şehrinin Sırp ve Arnavut bölgelerini ayıran İbar nehri üzerindeki köprüye konuşlandı.

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, bugüne kadar 100'ün üzerinde ülke tarafından tanındı.

Sırbistan, hala kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımasa da iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek amacıyla Avrupa Birliği (AB) ara bulucuğunda gerçekleştirilen diyalog sürecine katılıyor.

Olay

FSK'nin orduya dönüştürülmesini öngören üç yasa tasarısı, Kosova Meclisinde bugün yapılan oylamada kabul edildi.

Mecliste yapılan oturumda milletvekilleri, FSK'nin işleyişi, hizmet şartları ve mevcut FSK Bakanlığının Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini düzenleyen üç yasa tasarısı için oy kullandı.

FSK Bakanlığının Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini düzenleyen yasa tasarısı ile FSK'nin işleyişi ile ilgili yasa tasarısı 106'şar, FSK'nin hizmet şartlarına dair yasa tasarısı da 105 oyla mecliste kabul edildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin de imzalamasının ardından FSK resmen Kosova ordusuna dönüşecek.

AA