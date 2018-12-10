Kosova ordusunu ABD kuruyor

ABD'den Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Askeri Araçlar (HMMWV) Kosova'ya ulaştı. Araçların Kosova Silahlı Kuvvetleri (KSF) envanterine katılması bekleniyor.
24 zırhlı zırhlı aracın "Hamvi" nin Kosova'ya ulaştığı belirtildi. 51 araç alımını kapsayan sözleşmenin temmuz ayında imzalanmıştı.
14 Aralık’ta oylaması yapılacak ordu tasarısının hemen öncesinde Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli’nin de ABD’ye ziyarette bulunacağı öğrenildi.
KOSOVA’YA ABD DESTEĞİ
ABD'nin Priştine Büyükelçisi Fylip Kosnett geçen hafta yaptığı açıklamada, Washington'un Kosova Güvenlik Gücü'nün gelişimini ve silahlı kuvvetlere dönüşümünü desteklediğini ifade etmişti.
Kaynak: www.dunyabulteni.net