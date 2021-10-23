Kosova-Rusya arasında diplomat krizi

Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu'nda görevli iki Rus diplomat, Priştine yönetimi tarafından “istenmeyen kişi” ilan edildi.

Kararı Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani açıkladı.

Osmani, iki Rus diplomatın, Kosova'nın ulusal güvenliğini ve anayasal düzenini ihlal eden faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti.

Rusya'dan tepki geldi

Karara ilk tepki, Rusya’nın Sırbistan Büyükelçiliği'nden geldi. Büyükelçilik Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Kosova'nın bağımsızlığının Rusya tarafından tanınmadığı belirtildi.

Kararın yasal bir yaptırımının bulunmadığı kaydedildi. Açıklamada, Birleşmiş Milletler kararı hatırlatıldı.

Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu tarafından akredite edilmiş diplomatların faaliyetlerinin engelleme girişiminin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

"İstenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomatlardan biri, salgın tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Ocak ayında Arnavutluk'tan sınır dışı edilmişti.

Kaynak: TRT Haber