Kosova, Sırbistan'a iyi muameleden şikayetçi

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) temsilcilerinin ülkesine karşı taraflı olduğunu ve Sırbistan rejimine hoşgörü gösterdiğini öne sürdü.

Kurti, Associated Press (AP) ajansına verdiği mülakatta, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ile ilgili olarak, "Bize taleplerle, karşı tarafın talepleriyle geliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Suçlu Sırp çeteleri ülkeyi terk edene veya tutuklanana kadar" Kosova'nın kuzeyindeki özel polis kuvvetlerinin "küçültülemeyeceğini" belirten Kurti, "Belgrad'dan şiddet emri gelmeseydi Kosova'da barış vardı." dedi.

Kurti, Batılı ülkelerin Batı Balkanlar'daki şiddetin temel sorunu olan Sırbistan'a müsamaha göstermemesi gerektiğini vurguladı.

Kosova'nın kuzeyindeki çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde nisanda yapılan olağanüstü yerel seçimlere değinen Kurti, "Uluslararası arabulucular, Avrupalı kolaylaştırıcılar bizi yüzüstü bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Adil bir rekabet, yeni belediye başkanları ve demokratik bir yarış için uluslararası toplumun yardımına ihtiyacı olacağını söyleyen Kurti, "Belgrad böyle emrettiği için seçimlerin başlamasına birkaç gün kala Sırp adayların boykot edeceği bir süreci daha kaldıramayız." diye konuştu.

Sırp Belediyeler Birliği, Kosova'yı işlevsiz kılmak isteyen Sırbistan'ın 'Truva atı'

Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi ise "Sırbistan'ın Kosova'da Sırp çoğunluğa sahip bir Belediyeler Birliği kurma talebinin yerel Sırpları entegre etmeyi değil, Sırbistan'ın ülkeyi bir 'Truva atı' ile işlevsiz kılarak bölünmesini amaçladığını" söyledi.

Bislimi, Sırbistan Bilim ve Sanat Akademisi tarafından yayınlanan "resmi olmayan belge" (non-paper) ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması kendi başına bir hedef değil, daha ziyade eski Yugoslavya topraklarıyla aynı zamana denk gelen bir 'Sırp dünyası' şeklindeki kapsayıcı hedefe yönelik önemli bir adımı temsil ediyor." ifadelerine yer verdi.

Bislimi, Sırp Belediyeler Birliğinin Arnavut ve Sırp toprakları arasında toprak ayrımı amacıyla yeni bir Sırp Cumhuriyeti'ne yol açacağı uyarısında bulundu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin hazırladıkları taslağı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a ilettiğini bildirmişti.

Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin anlaşma, AB'nin arabuluculuğunda, Kosova ile Sırbistan arasında 2013 yılında imzalanmış, uygulamaya konulamamıştı.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Kosovalı Sırplar, talepleri yerine getirilene kadar belediye binası önünde düzenledikleri protestolara devam edeceklerini belirtmişti.

Sırbistan yönetimi, Kosovalı Sırpların boykot ettiği ve katılımın yüzde 3'te kaldığı seçimlerin geçersiz olduğunu savunuyor.