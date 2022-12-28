Kosova-Sırbistan gerilimine neden olan eski Sırp polisin tutukluluğu ev hapsine çevrildi

Dejan Pantic'in avukatı Nebojsa Vlajic, basına yaptığı açıklamada, mahkemenin, müvekkili Pantic'in tutukluluğunu ev hapsiyle değiştirdiğini doğruladı.

Vlajic, "Kosova polisi, Pantic'i yaşadığı eve nakletmekle yükümlüdür." dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise Pantic'in tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine tepki gösterdi.

Kurti, Pantic'in terörizmle suçlandığını hatırlatarak, "Terörle suçlanıp ev hapsine alınınca bu talebi yapan savcı ve bu kararı veren hakimin kim olduğunu merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Kosova Raportörü Viola von Cramon ise Pantic'in ev hapsine gönderilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu karar, kuzeydeki barikatların derhal kaldırılmasına ve gerginliğin tamamen azaltılmasına yol açmalıdır." dedi.

Söz konusu karara göre Pantic, 9 Ocak'a kadar ev hapsinde kalmaya devam edecek ve dava sürecinin nasıl ilerleyeceği daha sonra alınacak kararla belirlenecek.

Pantic'in aralık başında tutuklanmasının ardından Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyindeki Jarinje ve Bërnjak'taki sınır noktalarına giden yolları barikatlar kurarak kapattı.

Pantic, süreç boyunca barikatlar nedeniyle Jarinje sınır geçidi yakınında bir polis karakolunda tutulurken, Kosova kurumlarının, uluslararası kuruluşlardan Pantic'in başkent Priştine'ye transferi konusunda yardım talepleri karşılıksız kalmıştı.