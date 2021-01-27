Kosova ve Kuzey Makedonya arasındaki görüşme ertelendi

Kuzey Makedonya Hükümeti Sözcüsü Muhamet Hoca, bugün düzenlediği basın toplantısında, Kosova Hükümeti ile Kuzey Makedonya arasında yapılması planlanan ortak toplantının süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

Kosova Cumhuriyetinde erken parlamento seçimleri nedeniyle toplantının ertelendiğini sözlerine ekledi.

"Kosova Cumhuriyeti'nin, sırasıyla Kosova Cumhuriyeti Hükümeti'nin talebi üzerine, iki ülke arasında ortak oturumun düzenlenmesi ertelendi. Nedeni Kosova Cumhuriyetindeki siyasi durum, 14 Şubat'ta erken seçimler ilan edildi, seçim sürecinin tamamlanması ve orada kurumların kurulmasının ardından, iki hükümet ortak toplantı yapma tarihini belirleyecek "dedi. Hoca, diğerleri arasında.

Kaynak: Telgrafi