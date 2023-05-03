Kosova ve Sırbistan arasında ilk mutabakat

Avrupa Birliği (AB), Kosova ve Sırbistan liderlerinin akıbeti bilinmeyen 1621 kişinin durumunun netleştirilmesine ilişkin ortak çabaları öngören "Kayıp Şahıslar Bildirisi"ni onayladığını duyurdu.

AB, Kosova ve Sırbistan'ın akıbeti bilinmeyen şahıslarla ilgili uzlaşmaya vardığını duyurduAB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell (sağdan 2), Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (solda) ve Kosova Başbakanı Albin Kurti (sağda), AB arabuluculuğunda sürdürülen Belgrad-Priştine Diyalogu kapsamında bir araya geldi

AB Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB arabuluculuğunda sürdürülen Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında Brüksel'de bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti, kayıp kişilerin akıbetini belirlemenin, kalıcı uzlaşma ve barışı teşvik etmenin önemini teyit etti.

Her iki taraf da söz konusu meselenin çözümü ve toplumun çektiği acıları hafifletmek için ilave ortak çabalara acil ihtiyaç olduğunu kabul etti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) başkanlık ettiği Kayıp Şahıslar Çalışma Grubu aracılığıyla yapılan önemli çalışmaları da onaylayan taraflar, ilgili taahhütlerin tam olarak uygulanmasını sağlamaya yönelik ortak kararlılıklarının bir işareti olarak, "Kayıp Şahıslar Bildirisi"ni onayladı.

Taraflar ayrıca ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin diyaloğun bir sonraki toplantısında başmüzakereciler düzeyinde operasyonel ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varmayı taahhüt etti.

AB memnuniyetle karşıladı

Açıklamada, 1 Ocak 1998-31 Aralık 2000 döneminde kaybolan 6 bin 65 kişiden 1621'inin akıbetinin bilinmediği hatırlatıldı.

Bu nedenle AB'nin tarafların deklarasyonu onaylamasını memnuniyetle karşıladığı ve Kosova ile Sırbistan arasındaki normalleşme yoluna ilişkin Ohri Anlaşması'nın ve uygulama ekinin uygulanmasını denetleyen AB başkanlığındaki Ortak İzleme Komitesinin kaydedilen ilerlemeyi düzenli olarak gözden geçireceği kaydedildi.

Sırbistan-Kosova ilişkileri

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

18 Mart'ta AB'nin arabuluculuğunda Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yaklaşık 12 saat süren müzakerelerde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini sağlayacak anlaşma konusunda mutabakata varılmıştı.