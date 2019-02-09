Kosova ve Sırbistan arasında şimdi de göl kavgası

Sırp medyası tarafından Ujman'ın direktörü olarak tanıtılan Marko Vuloviç, Arnavutların zorla gölü almasının ihtimal dışı olmadığını söyledi, ancak bunun düşünülemez bir etkisi olacağı konusunda da uyardı.

Vuloviç, “Biz Ujman (Gazivoda) gölünün şiddetle alınmasının imkansız olduğunu düşünmüyoruz, fakat bu her iki taraf için hayal edilemeyecek etki yaratır. Arnavutların da böyle bir senaryoyu düşünmediklerinden emin değiliz” dedi.

Vuloviç, böyle bir olası fikrin önlenmesi için kararın alınmasında Sırbistan ile günlük temas halinde olduğunu anlattı. En kötü senaryoya hazır olduklarını, ancak bunun olmayacağını ve görüşmelerle bu sorunun çözüleceğini ümit ettiğini sözlerine ekledi.

Ujman gölünün Kosova devletinin kaynağı olduğunu Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’nin ifade etmesini yorumlarken Vuloviç, Sırbistan’ın Ujman mülkiyeti ve tartışılmaz olduğunu, bu kaynağın Sırbistan finansmanıyla inşa edildiğini söyledi.

Ujman Müdürü, Sırbitan’ın bu göl için Dünya Bankasına büyük bir kredi ödediğini de açıkladı.

Taçi, Kosova’nın hiçbir serveti: ne Ujman, ne Kosova’nın kuzeyi ne de Trepçe, Sırbistan’ın bölümü olması sözkonusu bile değildir.” demişti.

Kaynak: Kosova Haber Ajansı