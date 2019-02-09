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Kosova ve Sırbistan arasında şimdi de göl kavgası

"Kosova’nın hiçbir serveti: ne Ujman, ne Kosova’nın kuzeyi ne de Trepçe, Sırbistan’ın bölümü olması sözkonusu bile değildir.” diten Taçi'ye Sırp medyasından tepki geldi

Kosova ve Sırbistan arasında şimdi de göl kavgası

Sırp medyası tarafından Ujman'ın direktörü olarak tanıtılan  Marko Vuloviç, Arnavutların zorla gölü almasının ihtimal dışı olmadığını söyledi, ancak bunun düşünülemez bir etkisi olacağı konusunda da uyardı. 

Vuloviç, “Biz Ujman (Gazivoda) gölünün şiddetle  alınmasının imkansız olduğunu düşünmüyoruz, fakat  bu her iki taraf için hayal edilemeyecek etki yaratır. Arnavutların da böyle bir senaryoyu  düşünmediklerinden emin değiliz” dedi. 

Vuloviç, böyle bir olası fikrin önlenmesi için kararın alınmasında Sırbistan ile günlük temas halinde  olduğunu anlattı. En kötü senaryoya hazır olduklarını, ancak  bunun olmayacağını ve  görüşmelerle bu sorunun çözüleceğini ümit ettiğini sözlerine ekledi. 

Ujman gölünün Kosova devletinin kaynağı olduğunu  Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’nin ifade etmesini yorumlarken Vuloviç,  Sırbistan’ın Ujman mülkiyeti ve tartışılmaz olduğunu, bu kaynağın  Sırbistan  finansmanıyla inşa edildiğini söyledi. 

Ujman Müdürü, Sırbitan’ın  bu göl için Dünya Bankasına büyük bir kredi ödediğini de açıkladı. 

Taçi, Kosova’nın hiçbir serveti: ne Ujman, ne Kosova’nın kuzeyi ne de Trepçe, Sırbistan’ın bölümü olması sözkonusu bile değildir.” demişti.

Kaynak: Kosova Haber Ajansı

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