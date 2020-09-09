Kosova ve Sırbistan gazı Dedeağaç’tan alacak

Pazar günü Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’ın huzurunda Sırbistan ve Kosova arasında ekonomik ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç ve Kosova Başbakanı Abdullah Hoti, Belgrad’ın Kosova’yı tanımaması nedeniyle iki ayrı belge imzaladılar.

Anlaşma, ekonomik işbirliği, sermaye ve malların serbest dolaşımı, demiryolu ve karayolu ağında büyük altyapı projelerinin EXIM BANK finansmanı ile oluşturulması ve Belgrad’da ofis açacak olan ABD Kalkınma ve İşbirliği Ajansı’nın denetimini öngörmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, üzerinde mutabık kalınan konulardan biri de enerji ile ilgili olup Yunanistan ile dolaylı bir ilişkisi var.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, Prva Tv’ye verdiği demeçte, sıvılaştırılmış doğalgazın Dedeağaç’tan (Alexandroupoli) geleceğini söyledi.

Kaynak: azınlıkça