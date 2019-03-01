Kosova ve Türkiye, kişisel verilerin korunması anlaşmasını imzaladı

Kosova, Türkiye’nin kendi yetki alanı aracılığıyla kişisel verilerin korunması alanında işbirliği anlaşmaları imzaladığı ilk ülke oldu.

Kişisel Verilerin Koruma Anlaşması ise Devlet Kişisel Veriler Koruma Ajansı Müdürü Bujar Sadiku ve Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir tarafından 28.02.2019 tarihinde imzalandı.

Bu anlaşma, Kosova’nın diğer ülkelerle bu alanda imzaladığı onuncu anlaşmayı teşkil etmektedir.

Anlaşmaya göre taraflar, diğerleri arasında Avrupa ve diğer standartlar gereğince akreditasyon konularında profesyonel gelişme ve profesyonel eğitim işbirliği amaçlı mesleki eğitim değiş tokuşuyla ilgili karşılıklı işbirliğin sürdürüleceği görüş birliğine vardıklarını ilan ettiler.

Kaynak: Kosova haber

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 08:12